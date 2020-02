Fulham, club de D2 anglaise, et l'ancien international espoirs belge Ibrahima Cissé ont résilié leur contrat d'un commun accord.

Le médian, qui a entre-temps opté pour la Guinée, évoluait depuis l'été 2017 à Craven Cottage. Il était arrivé en provenance du Standard. Son contrat avec Fulham arrivait à échéance au terme de la saison, avec une option. Cette saison, il n'a joué que 45 minutes.

Plusieurs vieilles connaissances du championnat belge jouent à Fulham: Anthony Knockaert (ex-Standard), Neeskens Kebano (ex-Charleroi et Racing Genk), Denis Odoi (ex-Anderlecht et -Lokeren) et Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht).

