L'ancien sélectionneur de l'Italie Cesare Prandelli arrive à la Genoa

Prandelli, 61 ans, a mené les Azzurri entre 2010 et 2014 et a atteint la finale de l'Euro 2012, perdue 4-0 face à l'Espagne. Depuis son départ de l'équipe nationale italienne, il a connu des difficultés. Il n'a entraîné Galatasaray que pendant 16 matchs entre juillet et novembre 2014. A Valence, d'octobre à décembre 2016, il n'est resté à son poste que durant dix rencontres et a été remercié après 12 matchs par Al-Nasr entre juillet 2017 et janvier dernier. Il a déjà été en charge de clubs en Série A (Atalanta, Parme, AS Rome et Fiorentina). La Genoa est 14e au classement avec 15 points avant les matchs du week-end. Elle accueille SPAL, 15e (14 pts) dimanche à 18h00pour le compte de la 15e journée. .