Ce samedi après-midi, Chelsea et Liverpool s'affronteront dans le cadre de la finale de la FA Cup. Eleven Sports s'est entretenu avec l'ancien international néerlandais Jimmy Floyd Hasselbaink (ex-Chelsea) pour évoquer la situation des deux attaquants belges présents lors de cette apothéose de la compétition anglaise la plus convoitée. "Si vous ne pouvez pas supporter la pression, vous ne devez pas vous inclure dans la liste des meilleurs attaquants du monde"

"J'étais un partisan - et je dis bien étais - du retour de Romelu Lukaku à Chelsea, mais quand vous le voyez jouer dans ce club, ce n'est pas le même joueur que celui de West Brom, Everton ou l'Inter Milan", affirme l'ancien joueur de Chelsea et international néerlandais (23 sélections et 9 buts) Jimmy Floyd Hasselbaink à Eleven. "S'il a obtenu ses gros transferts, c'est parce qu'il jouait de manière très agressive, très physique, qu'il posait de gros problèmes aux défenseurs, qu'il était très mobile, qu'il allait toujours dans les espaces. Et je ne retrouve plus cela de sa part à Chelsea. Je le trouve très statique, il reste beaucoup au centre sans chercher beaucoup les espaces et je pense que c'est dommage. Je suis fan de Lukaku, mais pour l'instant je ne vois pas d'envie en lui ou une faim de gagner."

Hasselbaink ne saurait pas expliquer pourquoi Lukaku ne parvient plus à exprimer ses qualités. "Peut-être est-ce l'interview polémique qu'il a donnée à Sky Italia ? Il se peut qu'il y ait un problème relationnel avec l'entraîneur. Mais au final, vous jouez pour vous-même, n'est-ce pas ? Il doit devenir plus mature à ce sujet, je pense. Si vous n'avez pas une très bonne relation avec votre entraîneur, vous devez vous en servir comme motivation : "Si vous pensez que je ne suis pas votre premier attaquant, je vais vous prouver le contraire."

Est-ce que le montant élevé de son transfert pour revenir à Londres lui met une pression supplémentaire sur les épaules ? "Il est arrivé non seulement pour un montant très élevé mais aussi avec un titre gagné à l'Inter et un statut de meilleur joueur du championnat italien. Il y a forcément de la pression. Si vous ne pouvez pas gérer cela, vous ne devriez pas vous placer dans la liste des meilleurs attaquants du monde, car Lewandowski, Haaland et Mbappé sont aussi soumis à la pression. S'il se concentre sur le présent et se donne à fond pour son équipe, je suis sûr que tout finira par aller mieux, car c'est un bon joueur", pense Hasselbaink.

Origi, le rival de Lukaku

Lukaku n'est pas le seul Diable rouge qui participera à cette finale de FA Cup samedi. Divock Origi aimerait également ramener la Coupe à la maison. "Il doit trouver un autre club à la fin de cette saison", pense Hasselbaink quand on évoque la situation de l'ancien attaquant de Lille. "Divock doit jouer toutes les semaines. Cela sera également important pour la Belgique. Je pense que s'il peut jouer une bonne saison complète, il peut se rivaliser avec Lukaku pour la place de titulaire au poste de numéro 9."

"Je pense que c'est un très bon joueur et qu'il doit trouver un nouveau club qui joue de manière très dominante. S'il dispute tous les matches, vous verrez son grand potentiel. Il a vécu des moments très forts à Liverpool. Lorsqu'il monte au jeu, il répond souvent présent dans les moments importants. Le problème est qu'il n'a pas assez de moments importants dans une saison. Il doit y en avoir plus. Je pense que cela ne peut arriver s'il se trouve une nouvelle équipe."

