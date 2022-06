Le Néerlandais qui a aussi été le T1 d'Anderlecht il y a quelques années avait été licencié le 5 décembre dernier du Racing Genk avec lequel il avait terminé à la deuxième du championnat lors de la saison 2020-21. En mars dernier, le Néerlandais a signé un contrat jusqu'à l'été avec le club saoudien Al-Taawon mais l'aventure n'aura duré que quelques semaines

Remercié le 5 décembre dernier par le Racing Genk, l'entraîneur néerlandais John van den Brom a signé un contrat de deux ans avec le Lech Poznan, qui vient d'être sacré champion de Pologne de football pour la huitième fois de son histoire. Cela lui permet d'être qualifié pour le premier tour qualificatif de la Ligue des Champions contre le FK Qarabag. En cas de qualification contre le champion d'Azerbaïdjan, les Cheminots affronteront le FC Zurich au tour suivant. En fait, le Lech Poznan est le troisième club de van den Brom, 55 ans, en un an et demi. En mars dernier, le Néerlandais a signé un contrat jusqu'à l'été avec le club saoudien Al-Taawon mais l'aventure n'aura duré que quelques semaines, jusqu'au 7 mai. Dans sa carrière, van den Brom a dirigé Apeldoorn, ADO La Haye, Vitesse, AZ et le FC Utrecht mais aussi Anderlecht (juillet 2012-avril 2014), avec qui il a été champion en 2013, et Genk (novembre 2020-décembre 2021), vainqueur de la Coupe en 2021.