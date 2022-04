Agé de 55 ans, il avait aussi porté les couleurs du Real Madrid au cours de sa carrière.

L'ancien milieu du Real Madrid et capitaine colombien Freddy Rincon est en soins intensifs et son état de santé est "très critique" à la suite d'un accident de la route survenu lundi à Cali (sud-ouest du pays), selon un médecin de la clinique Imbanaco Grupo Quironsalud cité par des médias colombiens.

L'ex-joueur de 55 ans "a été opéré pendant 2 heures 45 minutes (...) et son pronostic vital est engagé", a-t-il ajouté. Un porte-parole de l'hôpital avait auparavant déclaré que Rincon était arrivé avec un "traumatisme cranio-encéphalique grave".

L'accident s'est produit vers 04h00 du matin (11h00 HB) quand un autobus du réseau de transports en commun de Cali et "une camionnette transportant quatre passagers sont entrés en collision", selon Edwing Candelo, le sous-secrétaire local à la mobilité. Il a également déclaré avoir parlé à un passager de la camionnette qui aurait désigné Freddy Rincon comme étant le conducteur.

Surnommé "El Coloso" (le colosse, NDLR), Rincon a été l'une des vedettes de l'équipe nationale colombienne lors de la Coupe du monde 1990 en Italie et de la génération dorée qualifiée pour trois Coupes du monde consécutives (1990, 1994 et 1998).

Desde el Real Madrid C. F., toda nuestra fuerza y nuestro cariño para Freddy Rincón tras el accidente sufrido hoy. Mucho ánimo y nuestro deseo de que supere pronto este difícil momento. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 11, 2022

Il a joué pour le Real Madrid (Espagne), Naples (Italie), Palmeiras et Corinthians (Brésil) et America de Cali (Colombie). "Toute notre force et notre affection pour Freddy Rincon après son accident d'aujourd'hui. Nous sommes de tout coeur avec lui et souhaitons qu'il se remette rapidement de ce moment difficile", a réagi le Real Madrid sur Twitter.

