Le gardien australien Mathew Ryan quitte Brighton & Hove Albion pour Arsenal, où il est prêté jusqu'au terme de la saison. Les deux clubs l'ont confirmé vendredi.

Ryan, 28 ans, ancien dernier rempart du Club Bruges et de Genk, a perdu sa place de titulaire cette saison, au profit de Rob Sanchez. Depuis son arrivée à Brighton, en 2017, en provenance de Valence, il a disputé 121 rencontres de Premier League.

Ryan a défendu les buts de Bruges entre 2013 et 2015. Recruté par Valence, il avait été prêté à Genk entre janvier et juillet 2017. Le gardien avait alors été transféré à Brighton.

Chez les 'Gunners', Ryan sera en concurrence avec l'Allemand Bernd Leno, actuel titulaire, et l'Islandais Runar Alex Runarsson.

