L'ancien footballeur Pro de l'année en Belgique Sofiane Hanni, 31 ans, a signé un contrat de deux ans avec le club qatarien de Al-Ahli, a révélé celui-ci lundi. Le meneur de jeu algérien, libre de contrat, évoluait ces trois dernières saisons à Al-Gharafa, un autre club qatarien, qui l'avait transféré à l'été 2019 du Spartak Moscou. Hanni a inscrit 17 buts et donné 14 assists la saison dernière.

Élu footballeur pro en 2016 avec le FC Malines, il a ensuite brillé sous la vareuse d'Anderlecht marquant 23 buts et donnant 25 passes décisives en 86 rencontres entre juillet 2016 et janvier 2018 avant son transfert en Russie. Il a remporté le titre national en 2017 avec le RSCA.

