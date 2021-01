Thomas Tuchel est le nouvel entraîneur de Chelsea, a annoncé mardi le club anglais. L'Allemand de 47 ans succède à Frank Lampard, licencié lundi.

Tuchel a signé un contrat de dix-huit mois, avec option pour une prolongation, a expliqué Chelsea dans un communiqué. Tuchel avait été démis de ses fonctions au Paris Saint-Germain le 29 décembre dernier. En deux saisons et demie à Paris, l'Allemand avait remporté deux championnats, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue et mené le PSG à la première finale de Ligue des Champions de son histoire, perdue 1-0 contre le Bayern Munich en août dernier.

Tuchel a aussi entraîné Mayence (2009-2014) et le Borussia Dortmund (2015-2017), remportant une Coupe d'Allemagne en 2017. Il devient le premier Allemand à diriger les 'Blues'.

"Nous avons le plus grand respect pour le travail de Frank Lampard et l'héritage qu'il laisse à Chelsea", a déclaré Tuchel dans le communiqué de son nouveau club. "En même temps, je suis impatient de rencontrer ma nouvelle équipe et participer au championnat le plus excitant. Je suis reconnaissant de faire maintenant partie de la famille de Chelsea, c'est incroyable."

Marina Granovskaia, directrice de Chelsea, souligne qu'il "n'est jamais facile de changer d'entraîneur au milieu de la saison, mais nous sommes heureux de nous être assurés l'un des meilleurs entraîneurs en Europe avec Thomas Tuchel. Il y a encore beaucoup à faire et beaucoup à réaliser, cette saison et au-delà. Nous souhaitons la bienvenue à Thomas au sein du club."

Tuchel débutera déjà mercredi sur le banc de Chelsea contre Wolverhampton en championnat.

L'Allemand succède à une icône du club, Frank Lampard. L'ancien international anglais, âgé de 42 ans, qui a animé le milieu de terrain de Chelsea entre 2001 et 2014, avait été nommé à la tête des 'Blues' le 4 juillet 2019. Il s'agissait de sa première expérience au plus haut niveau après une saison à la tête de Derby County qui évoluait en Championship. Il avait mené le club à la 4e place du championnat, décrochant un ticket pour la Ligue des Champions. Mais cette saison, malgré un recrutement spectaculaire, le club est à la peine. Il n'a remporté que deux victoires lors de ses huit derniers matches, pour cinq défaite et un nul.

Chelsea occupe actuellement la 9e place de la Premier League, à cinq points de la quatrième place, qualificative pour la Ligue des Champions. Les 'Blues' rencontreront l'Atlético Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions.

