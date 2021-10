Sans surprise, la Mannschaft s'est officiellement qualifiée pour le Mondial 2022 en corrigeant la Macédoine du Nord. Les Pays-Bas, larges vainqueurs de Gibraltar 6-0, alignaient le Brugeois Noa Lang au coup d'envoi.

L'Allemagne a validé son ticket pour le Mondial-2022 lundi, en s'imposant en Macédoine du Nord 4-0, tandis que les Pays-Bas s'en sont rapprochés en écrasant Gibraltar 6-0, en matchs de qualification.

C'est sous le déluge que l'Allemagne est devenue la première qualifiée pour le Qatar, profitant de la défaite de l'Arménie 1-0 face à la Roumanie au même moment. A Skopje, les Macédoniens avaient pourtant débuté le match avec envie, mettant en difficulté la Mannschaft pendant le premier quart d'heure. Mais les hommes d'Hansi Flick ont pris la mesure de leurs adversaires en deuxième période, grâce à Thomas Müller, sans doute l'homme du match. Il a offert deux offrandes: une à Kai Havertz (49e) d'abord, puis une autre à Timo Werner d'une déviation délicieuse (70e). En confiance, l'attaquant de Chelsea a ensuite récidivé (74e) d'une superbe frappe enroulée du pied droit, juste à l'intérieur de la surface de réparation. Puis le jeune prodige du Bayern Munich, Jamal Musiala, a conclu le festival des siens (83e).

PREMIERE TITULARISATION POUR NOA LANG

Dans le même temps, les Pays-Bas, où le Brugeois Noa Lang a obtenu sa première titularisation ont fait un grand pas vers le Mondial-2022 en giflant Gibraltar 6-0, emmenés par un Memphis Depay intenable en première période. L'attaquant du FC Barcelone a frappé un corner repris victorieusement par son capitaine Virgil van Dijk (9e), avant d'échouer sur penalty (19e) puis de doubler la mise (21e), et même de se reprendre... sur penalty (45e+3).

Les Néerlandais sont toujours premiers du Groupe G (19 pts) avec deux points d'avance sur la Norvège, victorieuse du Monténégro à domicile 1-0. Derrière, la Turquie s'est imposée au bout du suspense grâce à un but du "roi" Burak Yilmaz (90e+9) et reste au contact du duo de tête (15 pts).

LA CROATIE EN BALLOTAGE DEFAVORABLE

Dans le Groupe H, la Croatie a été tenue en échec par la Slovaquie 2-2 dans un match riche en suspense. Mauvaise opération pour les finalistes du Mondial 2018 qui sont désormais deuxièmes de ce groupe à deux points de la Russie, victorieuse en Slovénie 1-2. La première place se jouera sans doute le 14 novembre lors d'un certain Croatie-Russie.

