L'Ajax, demi-finaliste de la dernière édition, est parvenu à franchir le troisième tour préliminaire de Ligue des champions mardi en battant les Grecs du PAOK Salonique 3-2 après le partage 2-2 du match aller.

Les Néerlandais se sont fait quelques frayeurs devant leur public. Ils ont en effet été menés au score après 23 minutes avant que Dusan Tadic ne manque un penalty (32e). Le buteur serbe s'est racheté onze minutes plus tard en égalisant, transformant cette fois-ci son essai des onze mètres (43e). Il a ensuite fallu attendre la 79e minute pour que Nicolas Tagliafico ne permette aux Lanciers de prendre l'avantage. Dusan Tadic, à nouveau sur penalty, a creusé l'écart (85e) avant que Bieseswar, également auteur du premier but, ne fixe le score à 3-2 (90e+4). En barrages, l'Ajax sera opposé aux Chypriotes de l'APOEL Nicosie, vainqueurs 0-2 contre les Azerbaïdjanais de Qarabag après la défaite 1-2 de l'aller.

La grande surprise de la soirée arrive du Portugal avec l'élimination du FC Porto, quart-de-finaliste la saison dernière. Les Dragons avaient battu Krasnodar 0-1 à l'aller mais se sont effondrés en première période ce mardi pour finalement s'incliner 2-3. À la pause, les Russes menaient déjà 0-3 grâce aux buts de Tonny Vilhena (3e) et Magomed Suleymanov (13e et 34e). La deuxième période 'couteau entre les dents' des Portugais a permis de marquer deux buts par Ze Luis (57e et Luis Diaz (76e) mais pas d'arracher un ticket pour les barrages.

Au prochain tour, Krasnodar défiera l'Olympiakos qui a battu les Turcs de Basaksehir 2-0 et confirmé son succès 0-1 à l'aller.

Le Celtic de Boli Bolingoli-Mbombo s'est quant à lui fait éliminer par les Roumains de Cluj. La défaite spectaculaire 3-4 au Celtic Park coûte la qualification aux Écossais après le 1-1 de l'aller. Bolingoli-Mbombo est resté sur le banc.

Rosenborg a écarté Maribor grâce à un double 3-1 et affrontera le Dinamo Zagreb, vainqueur 0-4 facilement contre Ferencvaros après le partage 1-1 de l'aller.

Enfin, une seule rencontre s'est terminée au tirs au but. L'Etoile rouge de Belgrade et Copenhague ont partagé 1-1 comme à l'aller au bout des 90 premières minutes. Les Serbes ont finalement émergé lors d'une séance fatidique marquée par neuf erreurs et affronteront les Young Boys de Berne en barrages.