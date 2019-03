L'adieu au stade Vicente Calderón

Au cours de la première phase des travaux, entamée il y a peu, les sièges et les grillages ont été démontés. Afin de limiter les nuisances pour le voisinage, et notamment les nombreuses écoles, le stade sera démantelé de l'intérieur. L'enceinte protégera ainsi du bruit et de la poussière.

Le stade Vicente Calderón a été inauguré en 1966. Il pouvait alors contenir 62.000 spectateurs (nombre ramené à 55.000 par la suite) et était le premier stade d'Europe entièrement équipé de places assises. Pendant 51 ans, il a accueilli les matches de l'Atlético Madrid.

Trois matches du groupe D (France, Irlande du Nord et Autriche) de la Coupe du monde 1982 y ont également eu lieu tandis que l'équipe nationale espagnole y a joué à onze reprises entre 1972 et 2014. Et elle n'y a jamais perdu !

Le dernier match officiel disputé au stade Vicente Calderón a eu lieu le 21 mai 2017, en championnat, face à l'Athletic Bilbao. L'Atlético s'est imposé 3-1 et le chouchou du public, Fernando Torres, a inscrit deux buts.

Un bel adieu, même si les supporters l'acceptaient difficilement. " Si ce stade pouvait parler, il serait notre université ", disait Kiko Narváez, attaquant de l'Atlético de 1993 à 2001, dans un documentaire.

José Eulogio Gárate, légendaire attaquant des Rouge et Blanc dans les années '60-70, se souvient : " Les premières années au Vicente Calderón furent tristes. Nous avions du mal à accepter le changement et il nous a fallu trois ans avant de gagner un match. " Dans ce même documentaire, on voit Fernando Torres dans le stade vide.

" Quand je prendrai place en tribune, ce sera dans un autre stade mais ça aura la même signification ", dit-il pour soutenir moralement les supporters. " Je viendrai voir mon équipe et la supporter, dans les bons comme dans les mauvais moments. "