Kompany va donner de sa poche pour aider les sans-abri de Manchester

Le défenseur de 32 ans a convenu avec le maire de la ville, Andy Burnham, et le Manchester Evening News, d'essayer de donner un lit à chaque personne dormant actuellement dans la rue. Via l'action "Tackle4MCR", Kompany approvisionnera le Fonds Burnham pour le sans-abrisme, annonce jeudi le Manchester Evening News.

"Manchester m'a beaucoup donné: une grande carrière à un haut niveau, un soutien inconditionnel de la part des fans, une famille aimante et tant d'autres choses qui méritent reconnaissance", explique le joueur belge. "La région a connu un formidable développement durant la dernière décennie. Mais cette médaille a un revers: de plus en plus de personnes sont encore exclues, n'ont pas accès aux bénéfices de ce développement rapide et n'ont souvent pas d'autre choix que d'aboutir dans la rue".