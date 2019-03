Kompany meilleur défenseur étranger de l'histoire en Premier League, Thierry Henry meilleur joueur

Thierry Henry a été désigné par le public comme le meilleur joueur étranger de l'histoire à avoir évolué en Premier League de football, la division 1 du championnat d'Angleterre. Lors d'une élection organisée par la BCC (le radiodiffuseur public britannique), l'ancien entraîneur-adjoint des Diables Rouges qui a fait les beaux jours d'Arsenal a obtenu 45 % des voix. Il a devancé deux anciennes vedettes de Manchester United le Portugais Cristiano Ronaldo (14%) et le Français Eric Cantona (12%).

Le Diable Rouge Vincent Kompany a recueilli 2% des suffrages, mais a été le défenseur le plus plébiscité. Le Bruxellois de Manchester City a été préféré là encore devant Mancuniens le Serbe Nemanja Vidic et le Néerlandais Jaap Stam.

La BBC a fait appel à un panel d'experts composé d'Alan Shearer, Chris Sutton, Ruud Gullit et au journaliste du New York Times Rory Smith afin de dresser une liste de treize finalistes composé de trois gardiens, trois défenseurs, trois milieux et quatre attaquants. Les gardiens de but étaient David de Gea, Petr Cech et Peter Schmeichel.

Ce dernier a été préféré par les votants. Les milieux de terrain étaient Patrick Vieira, David Silva et Cristiano Ronaldo, avec une mention honorable pour l'Ivoirien Yaya Touré (ex-Beveren); et en attaque outre Henry et Cantona figuraient Sergio 'Kun' Agüero et Didier Drogba.