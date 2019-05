Pour la quatrième fois en huit ans, Vincent Kompany a soulevé le trophée de la Premier League avec Manchester City. "Ce fut le titre le plus dur à décrocher mais bien le plus satisfaisant des quatre", a déclaré le capitaine des Cityzens après la victoire 1-4 des siens face à Brighton lors de la dernière journée du championnat anglais.

Auteur de 14 victoires consécutives en cette deuxième partie de championnat, Manchester City a repoussé les assauts d'un Liverpool à la hauteur auquel Vincent Kompany a rendu hommage. "Liverpool a été exceptionnel cette année. On peut dire qu'ils ne méritaient pas de passer à côté du titre", a ajouté le Diable Rouge, protagoniste d'un des buts les plus importants de la saison lundi dernier contre Leicester pour offrir une victoire essentielle (1-0) aux siens.

Du côté de Liverpool, c'est le désarroi après une chevauchée spectaculaire qui se termine à un seul point de la première place. "On n'a perdu qu'un seul match et on a obtenu 97 points mais on doit se contenter de la 2e place", a soupiré Mohamed Salah après la victoire 2-0 de Liverpool contre Wolverhampton. "Nous allons encore nous battre pour le titre la saison prochaine", a promis l'Égyptien qui aura l'occasion de se consoler le 1er juin lors de la finale de Ligue des Champions face à Tottenham.