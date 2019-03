Kompany dans une liste de 13 pour le meilleur étranger de Premier League

Cette liste, soumise à la vindicte des internautes, a été composée par Alan Shearer, Chris Sutton, Ruud Gullit et Rory Smith, journaliste au New York Times et comporte treize noms très bien répartis avec trois gardiens, trois défenseurs, trois milieux de terrain et quatre attaquants.

Vincent Kompany, 32 ans, 260 matches en Premier League, trois fois champion avec Manchester City, figure aux côtés de Jaap Stam et Nemanja Vidic dans cette liste au rayon "défenseurs".

David de Gea, Petr Cech et Peter Schmeichel (gardiens); Patrick Vieira, David Silva et Cristiano Ronaldo (milieux de terrain); Thierry Henry, Sergio 'Kun' Agüero, Eric Cantona et Didier Drogba (attaquants) figurent sur cette liste qui offre une mention spéciale aussi notamment à Yaya Touré (ex-Beveren).

Les internautes peuvent voter jusqu'à ce soir sur le site de la BBC. Verdict samedi.