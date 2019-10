Koen Casteels a repris les entraînements à Wolfsburg lundi. Le gardien belge de 27 ans s'était occasionné une fêlure du péroné droit fin août à la suite d'un contact lors d'un match contre Paderborn en Bundesliga. "J'epère qu'il pourra rejouer mi-octobre, après la trêve internationale", déclare l'entraîneur de Wolfsburg Oliver Glasner.

Casteels avait dû déclarer forfait pour les matches des Diables Rouges à Saint-Marin et en Ecosse début septembre. Il manquera aussi les rencontres contre Saint-Marin et le Kazakhstan jeudi et dimanche.

Wolfsburg pointe au 2e rang de la Bundesliga après 7 journées, à 1 point du leader, le Borussia Mönchengladbach.