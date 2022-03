Koen Casteels a quitté le rassemblement des Diables Rouges, a annoncé mardi soir l'Union belge de football, indiquant que le gardien de Wolfsburg était blessé.

Koen Casteels était, avec Thorgan Hazard, Jérémy Doku et Matz Sels, un des quatre joueurs à ne pas avoir participé à l'entraînement collectif mardi à Tubize, où les troupes de Roberto Martinez préparent les deux matches amicaux du mois de mars, samedi en Irlande et mardi 29 mars contre le Burkina Faso.

Roberto Martinez dispose de trois autres gardiens dans sa sélection de 27 joueurs: Thomas Kaminski (Blackburn), Matz Sels (Strasbourg) et Simon Mignolet (FC Bruges). Ce dernier a rejoint le groupe mardi après être devenu papa pour la deuxième fois lundi.

