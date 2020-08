Lionel Messi est déterminé à quitter le FC Barcelone et le nouvel entraîneur Ronald Koeman veut tenter de le persuader de rester, selon un reportage de la radio catalane RAC1, jeudi.

Pendant ce temps, la chaîne d'information TV3 affirme que le président Josep Maria Bartomeu est prêt à démissionner si cela permet de garder Messi. Le directeur sportif Ramon Planes a déclaré mercredi que le souhait de Barcelone était de faire de Messi le point central du nouveau projet sous la direction de Koeman.

RAC1 rapporte que Bartomeu a essayé en vain de prendre contact avec Messi et que Koeman désire parler à nouveau à l'Argentin. La première entrevue il y a quelques jours n'a pas rapproché les point de vue. Messi a déposé au club un document enregisté indiquant qu'il veut quitter le club gratuitement. Mais les Catalans affirment qu'il ne peut faire jouer la clause le permettant de le faire vu qu'elle arrivait à échéance le 10 juin.

"Nous voulons qu'il reste", a déclaré Planes. "Nous avons un grand respect pour lui, le meilleur du monde, le meilleur de toute l'histoire. L'avenir est positif, nous devons parler avec optimisme. Nous travaillons à la construction du nouveau Barça. Toutes les recrues viseront à former une équipe jeune et gagnante, nous nous régénérons, accompagnés de grands joueurs et dans le respect de ceux qui ont tant donné. Nous ne pouvons pas entrer dans un conflit public entre Leo et le Barça, cela dessert les deux parties. Nous travaillerons pour créer un Barcelone gagnant."

Messi, 33 ans, six fois Ballon d'Or, a joué à Barcelone toute sa carrière. Il a fait ses débuts en 2004 et est devenu le meilleur buteur du club et l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Le joueur a été en colère ces dernières années parce que l'équipe n'a pu lutter pour la victoire en Ligue des Champions qu'elle a remportée pour la dernière fois en 2015. Au cours de cette période, la direction a dépensé des centaines de millions d'euros en transferts ratés comme Philippe Coutinho et Ousmane Dembele. Entre-temps, la relation de Messi avec le président s'est détériorée.

TV3 a rapporté et Marca a confirmé plus tard dans la soirée que Bartomeu était prêt à libérer son poste si Messi restait au club. Le mandat de Bartomeu s'achèvera l'année prochaine, les élections devant avoir lieu en mars 2021.

Pendant ce temps, la chaîne d'information TV3 affirme que le président Josep Maria Bartomeu est prêt à démissionner si cela permet de garder Messi. Le directeur sportif Ramon Planes a déclaré mercredi que le souhait de Barcelone était de faire de Messi le point central du nouveau projet sous la direction de Koeman. RAC1 rapporte que Bartomeu a essayé en vain de prendre contact avec Messi et que Koeman désire parler à nouveau à l'Argentin. La première entrevue il y a quelques jours n'a pas rapproché les point de vue. Messi a déposé au club un document enregisté indiquant qu'il veut quitter le club gratuitement. Mais les Catalans affirment qu'il ne peut faire jouer la clause le permettant de le faire vu qu'elle arrivait à échéance le 10 juin. "Nous voulons qu'il reste", a déclaré Planes. "Nous avons un grand respect pour lui, le meilleur du monde, le meilleur de toute l'histoire. L'avenir est positif, nous devons parler avec optimisme. Nous travaillons à la construction du nouveau Barça. Toutes les recrues viseront à former une équipe jeune et gagnante, nous nous régénérons, accompagnés de grands joueurs et dans le respect de ceux qui ont tant donné. Nous ne pouvons pas entrer dans un conflit public entre Leo et le Barça, cela dessert les deux parties. Nous travaillerons pour créer un Barcelone gagnant." Messi, 33 ans, six fois Ballon d'Or, a joué à Barcelone toute sa carrière. Il a fait ses débuts en 2004 et est devenu le meilleur buteur du club et l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Le joueur a été en colère ces dernières années parce que l'équipe n'a pu lutter pour la victoire en Ligue des Champions qu'elle a remportée pour la dernière fois en 2015. Au cours de cette période, la direction a dépensé des centaines de millions d'euros en transferts ratés comme Philippe Coutinho et Ousmane Dembele. Entre-temps, la relation de Messi avec le président s'est détériorée. TV3 a rapporté et Marca a confirmé plus tard dans la soirée que Bartomeu était prêt à libérer son poste si Messi restait au club. Le mandat de Bartomeu s'achèvera l'année prochaine, les élections devant avoir lieu en mars 2021.