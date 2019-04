Jürgen Klopp, entraîneur allemand de Liverpool, après la victoire des Reds 4-1 mercredi face à Porto, synonyme de qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions.

"Je suis très, très heureux, bien sûr. Nous avons eu des occasions, nous avons marqué un but (...) et ensuite durant la seconde période, il était clair que Porto ne pouvait pas maintenir son niveau jusqu'à la fin. Donc, nous avons gagné le match et maintenant une nouvelle demi-finale (se profile). C'est incroyable, vraiment. C'est la deuxième fois de suite pour nous en demies, c'est vraiment quelque chose de fou! Comme vous pouvez l'imaginer, je n'y pense pas beaucoup, mais je suis vraiment heureux à l'idée de les affronter (le FC Barcelone). Ce soir, nous sommes en demi-finales et nous jouons dimanche à Cardiff (en Premier League). C'est ça qui occupe mon esprit et qui occupera mon esprit à 100% quand je me réveillerai demain. Pas Barcelone", déclarait le coach allemand de 51 ans.