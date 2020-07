À la veille du déplacement à Arsenal pour la 36e journée de Premier League, Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, s'est exprimé sur la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'annuler la suspension européenne de Manchester City.

"Je suis content que Manchester City peut participer à la Ligue des Champions la saison prochaine car ils auraient pu avoir des matches en moins et être plus frais en Premier League", a souri Klopp avant de changer de ton.

"Hier, ce n'était pas un bon jour pour le football. Je souhaite le meilleur à tout le monde mais je suis un partisan du Fair-Play Financier. Je ne connais pas les détails du dossier mais je trouve que nous devons nous tenir aux règles du Fair-Play Financier. J'espère que ce système sera maintenu. Sinon, les personnes les plus riches au monde peuvent investir autant qu'ils veulent et on ne pourra plus les concurrencer."

Klopp, 53 ans, a mené Liverpool à son premier titre de champion d'Angleterre depuis 1990. La saison dernière, il avait également remporté la Ligue des Champions.

