Ce titre n'a rien à voir avec le match d'hier. Cette chronique a été écrite bien avant. Ni surtout avec le match aller face au Barça. Je ne sais pas encore si Jürgen Klopp est "mort" avec ses idées ou s'il a atteint l'immortalité " liverpoolienne " en se qualifiant.

Quoi qu'il soit advenu, il est depuis longtemps et pour toujours dans notre imaginaire. Celui qui nourrit nos plus beaux rêves footballistiques. Klopp marque à jamais les clubs qu'il a entraînés. Il est devenu un label. Une référence qui donne des idées. Qui inspire les gens intelligents. Tels des dirigeants de clubs. Et pas des moindres.

...