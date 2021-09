Kingsley Coman a été opéré du coeur jeudi après avoir souffert d'arythmie cardiaque, a confirmé vendredi l'entraîneur bavarois Julian Nagelsmann.

"Son rythme cardiaque était légèrement perturbé par un petit battement supplémentaire. À certains moments, il était un peu essoufflé", a expliqué Nagelsmann. "Mardi prochain, il reprendra l'entraînement pour le cardio et ne sera pas absent plus de dix jours à deux semaines."

Coman, 25 ans, évolue pour le Bayern depuis 2015. La saison dernière, il avait inscrit huit buts et délivré quinze assists pour le Rekordmeister.

Cette saison, il n'a débuté qu'un match lors de la Supercoupe d'Allemagne, remportée 3-1 contre Dortmund. L'international français compte également 34 caps avec les Bleus et a inscrit 5 buts. Il n'était pas dans le groupe qui avait remporté le Mondial 2020 mais avait sélectionné pour l'Euro 2020 où la France avait été éliminée en 8es de finale contre la Suisse.

