Au début de la saison, beaucoup d'observateurs doutaient des capacités de Kiernan Dewsbury-Hall. Était-il assez bon pour le niveau de la Premier League ? Après tout, le milieu de terrain avait presque 23 ans, mais n'avait toujours pas fait son trou à Leicester City. Depuis sa titularisation en championnat en décembre, il est quasiment devenu incontournable et s'est aussi illustré en Conference League.

Kiernan Dewsbury-Hall joue pour Leicester City depuis qu'il a huit ans. Chez les Foxes, il est passé par toutes les catégories d'âge. Chez les U23, il est rapidement devenu un titulaire régulier et en 2019, il a été élu meilleur joueur de cette équipe. Cela lui a permis de parapher un nouveau contrat avec Leicester jusqu'en 2022. Un an plus tard, il était cette fois prolongé jusqu'en 2024. En janvier 2020, il effectue ses premiers pas en équipe première avec une montée au jeu contre Brentford en FA Cup. Deux jours plus tard, Dewsbury-Hall est prêté une première fois à Blackpool, qui évolue en deuxième division. Il y marque quatre buts en dix matches. La saison dernière, Leicester loue son milieu de terrain à Luton Town où il signe une solide saison en disputant 40 rencontres et en décrochant plusieurs récompenses individuelles parmi lesquelles le Ian Pearce Memorial Trophy. Ce prix est attribué par le média Luton News au joueur de l'équipe qui a le plus souvent été couronné "homme du match" lors des joutes à domicile. Dewsbury-Hall est également élu joueur de la saison pour les supporters de moins de seize ans, les votants sur Internet et les joueurs de Luton Town.Lorsqu'il rejoint l'équipe première en stage de préparation cet été, on se demande cependant s'il est déjà prêt pour ce niveau. Kieran Dewsbury-Hall a sans aucun doute une bonne mentalité pour percer, mais certains doutent de son talent naturel pour réussir au haut niveau. Quelques mois plus tard, ces doutes ont été balayés. En août, il est remplaçant contre Manchester City à l'occasion du FA Community Shield (la Supercoupe anglaise) et, quelques semaines plus tard, il dispute ses premières minutes en Premier League. Après plusieurs montées au jeu, Dewsbury-Hall est titularisé pour la première fois le 5 décembre. Quatre jours plus tard, il ouvre son compteur buts en Europa League.Depuis lors, il a disputé 18 duels dans toutes les compétitions et son nom est régulièrement scandé dans le stade sur l'air de "Wonderwall". Brendan Rodgers, l'entraîneur de Leicester, décrit le jeune homme comme "un exemple fantastique de quelqu'un qui travaille dur et qui montre que l'on peut être ensuite récompensé". Les médias ont fait l'éloge de sa technique, mais sa capacité de course et sa volonté de récupérer les ballons sont certainement ses plus grands atouts. Quatre mois après sa première titularisation en Premier League, plus personne ne s'étonne de le voir être considéré comme l'un des meilleurs joueurs des Foxes sur la pelouse. C'était d'ailleurs encore le cas contre le PSV Eindhoven la semaine dernière à l'occasion de la manche aller des 1/4 de finale de l'Europa League.Contre Crystal Palace le week-end dernier, Dewsbury-Hall a non seulement donné une passe décisive, mais a également marqué pour la première fois en Premier League. Après le match, Brendan Rodgers était plus que satisfait : "C'est fantastique de voir un jeune joueur percer et marquer son premier but dans son stade, devant ses propres supporters. Il en a rêvé toute sa vie. Il continue à faire ses preuves et il est constant, ce qui est important". Le rêve d'enfant de Kieran Dewsbury-Hall s'est donc réalisé comme il le confirmait à l'interview. "C'est un sentiment très spécial lorsque vous entendez la foule vous acclamer. Lorsque j'ai frappé la balle, j'ai eu le sentiment que mon premier but allait tomber", racontait-il.Mais il ne faut pas retenir de sa prestation contre les Eagles que ce but et cette passe décisive. Le milieu de terrain a aussi été important pour le nombre de kilomètres qu'il a courus sur le terrain. Il était aussi celui qui avait atteint la plus grande vitesse lors de ses sprints. Dans les duels, personne n'a non plus rivalisé avec l'Anglais qui était le joueur à en avoir gagné le plus. Kieran Dewsbury-Hall se fait aussi remarquer sur la pelouse pour la couleur de ses crampons. Dans un football moderne où les chaussures des stars sont bariolées de toutes les couleurs, le jeune Anglais se contente d'un noir on ne peut plus classique. Le joueur affirme que la paire qu'il porte est la plus confortable qu'il ait essayée cette saison. D'autres personnes voient plus un trait de caractère dans ce choix de couleur. Il existe un stéréotype selon lequel la couleur noire est plus portée par des joueurs besogneux et déterminés, ce qui correspond aussi à son style de jeu. Kieran Dewsbury-Hall aime d'ailleurs plutôt bien cette comparaison. "Je suis un peu un milieu de terrain de la vieille école qui veut accomplir toutes les tâches sur le terrain", justifie-t-il.