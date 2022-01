Les Magpies frappent un premier coup en engageant l'international anglais aux 35 sélections en provenance de l'Atlético Madrid, champion d'Espagne en titre.

Kieran Trippier est la première recrue hivernal de Newcastle. L'international anglais arrive en provenance de l'Atlético Madrid et a signé un contrat jusqu'en juin 2024, ont annoncé les Magpies vendredi.

Trippier, 31 ans, évoluait pour l'Atlético Madrid depuis l'été 2019 et avait remporté la Liga la saison dernière avec les Colchoneros, pour lesquels il a disputé 86 rencontres.

Le latéral droit a également porté le maillot de Tottenham (2015-2019) et Burnley (2012-2015). International anglais (35 caps), Trippier est la première recrue de Newcastle après le rachat du club par le Fonds souverain d'Arabie saoudite en octobre dernier.

