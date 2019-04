Keylor Navas: "Je ne quitterai le Real que si Zidane me le demande"

Le Real Madrid a subi sa première défaite mercredi soir depuis le retour de Zinedine Zidane au poste de T1 le 11 mars. Le Real s'est incliné 2-1. Avec "Zizou" aux affaires, c'est Keylor Navas qui est le titulaire dans les buts. Le Costaricien était devant les perches au stade de Mestalla. Il a réagi après le match à la saga des gardiens de but cette saison au Real qui l'implique en même temps que le dernier rempart des Diables Rouges Thibaut Courtois.

"Je ne quitterai le Real Madrid que si l'entraîneur me le demande", a rapporté quotidien espagnol AS, citant Navas. "J'ai un contrat avec le Real Madrid et je veux m'y tenir. Comme toujours, je fais de mon mieux et j'essaie de convaincre l'entraîneur de mes qualités. Je me concentre sur cette saison. Je veux bien terminer la saison. Nous devons nous battre pour l'honneur du Real Madrid et essayer de gagner les huit derniers matchs. On verra ce qui se passera la saison prochaine."

"L'année a en effet été difficile", a reconnu Navas. "Tant pour l'équipe que pour moi personnellement. Nous devons tirer les leçons de toutes les erreurs que nous avons commises cette saison. Dans les années à venir, nous devons pouvoir retrouver le vrai Real Madrid".

Navas, 32 ans, a toujours un accord à Madrid jusqu'en juin 2020. Le Costaricain a remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid au cours des trois dernières saisons (avec Zidane comme entraîneur) et a également remporté le Championnat d'Espagne. Cette saison, il est resté sur le banc pour la plupart des matchs (après l'arrivée de Solari), au profit de Courtois, jusqu'au retour du technicien français.

Le Real Madrid connaît une saison très décevante. En Liga, le club est 3e à treize points du leader Barcelone. Les Catalans ont également été trop forts en demi-finales de la Copa del Rey, tandis qu'en Ligue des champions, l'Ajax s'est imposé de manière inattendue en huitième de finale.