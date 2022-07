L'ancien Diable rouge, âgé de 34 ans, s'est engagé pour un an.

L'ancien Diable Rouge Kevin Mirallas quitte le club de Moreirense au Portugal pour rejoindre Chypre et l'AEL Limassol. L'ailier de 34 ans a signé un contrat d'une saison, a annoncé le club lundi.

Mirallas a disputé la deuxième partie de la saison dernière à Moreirense, où il a honoré un contrat d'une demi-saison. Il a fait 8 apparitions pour le club en inscrivant 1 but, mais il n'a pas su en empêcher la relégation. Mirallas a donc rejoint Limassol libre de tout contrat. Après avoir quitté Gaziantep, en Turquie, à l'été 2021, l'ancien international belge (60 sélections, 10 buts) était resté sans club pendant plusieurs mois avant d'atterrir à Moreirense.

Auparavant, Mirallas, un produit du Standard, a figuré pour Lille (2004-2008), Saint-Étienne (2008-2010), l'Olympiakos (2010-2012 et 2018), Everton (2012-2017), la Fiorentina (2018-2019) et l'Antwerp (2019-2020).

A l'AEL Limassol, il sera le coéquipier de Stefan Scepovic, qui a joué pour le Club de Bruges et Courtrai dans le passé.

