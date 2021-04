Le milieu belge de Manchester City Kevin de Bruyne, blessé contre Chelsea samedi en demi-finale de la Coupe d'Angleterre, sera forfait mercredi à Aston Villa, mais la durée de son indisponibilité reste incertaine, a indiqué City lundi.

"Manchester City peut confirmer que Kevin De Bruyne a subi une blessure au pied droit et à la cheville samedi (...) L'ampleur du problème n'est pas encore connue pour le moment", écrivent les Citizens dans un communiqué, à une semaine de leur demi-finale aller de Ligue des champions contre le Paris SG.

"Kevin va continuer à passer des examens mais il manquera le déplacement de mercredi en championnat à Aston Villa", a juste précisé son club, largement en tête de la Premier League.

Au tout début de la seconde période du match perdu contre Chelsea (1-0), après un mauvais appui, lors d'un duel avec N'Golo Kanté le long de la ligne de touche, de Bruyne s'était immédiatement tenu la cheville et avait été aussitôt remplacé par Phil Foden.

Quelques minutes plus tard, Hakim Ziyech avait marqué le but de la victoire pour les Blues, brisant le rêve de quadruplé des hommes de Pep Guardiola.

"Il ressent une douleur. Il fera un examen demain mais les médecins me disent que ça n'a pas l'air bon", avait réagi l'entraîneur espagnol après le match.

Après Aston Villa, Manchester City disputera dimanche la finale de la Coupe de la Ligue contre Tottenham.

Mais les Citizens doivent surtout affronter le PSG en demi-finale aller de la Ligue des Champions, le 28 avril au Parc des Princes, puis retrouver les Parisiens pour le match retour six jours plus tard au Etihad Stadium, dans leur quête d'un tout premier succès en C1.

