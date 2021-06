Kevin De Bruyne ne devrait pas jouer le premier match des Diables Rouges à l'Euro, le samedi 12 juin face à la Russie. Le sélectionneur fédéral Roberto Martinez l'a indiqué jeudi en conférence de presse à Tubize, où l'équipe nationale belge prépare le tournoi.

De Bruyne souffre d'une fracture du nez et de l'orbite gauche, contractées samedi lors de la finale de la Ligue des Champions que Chelsea a remportée 1-0 face à Manchester City. Kevin De Bruyne avait dû quitter le terrain à cause d'une fracture du nez et une fracture orbitaire causées par une faute d'obstruction du défenseur allemand Antoinio Rüdiger.

"Nous laissons à Kevin le temps de se rétablir", déclare Martinez. "Je suis chaque jour en contact avec lui, nous évaluons sa situation jour après jour. Il manquera très certainement le premier match mais il est disponible pour l'Euro. Ca n'aurait pas été le cas s'il avait dû se faire opérer. On en saura plus sur sa blessure la semaine prochaine".

Les Diables Rouges entameront leur préparation à l'Euro jeudi par un match amical face à la Grèce.

