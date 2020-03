Kevin De Bruyne a repris lundi les entraînements de groupe à Manchester City, lui qui était écarté en raison d'une blessure à l'épaule.

Le Diable Rouge s'était blessé en tombant lors de la finale de la coupe de la Ligue le 1er mars dernier face à Aston Villa (2-1). Il a manqué le huitième de finale de FA Cup remporté 0-1 par les Citizens à Sheffield Wednesday et le derby que les Cityzens ont perdu face à Manchester United (2-0) dimanche.

Manchester City est 2e de la Premier League à 25 points du leader, Liverpool. Les troupes de Pep Guardiola recevront Arsenal mercredi en match d'alignement, avant d'accueillir Burnley samedi. City recevra ensuite le Real Madrid le 17 mars en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Les Anglais s'étaient imposés 1-2 à l'aller, avec un but et un assist de De Bruyne.

