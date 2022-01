Kevin De Bruyne a offert la victoire 1-0 à Manchester City face à Chelsea, samedi, dans le choc de la 22e journée du championnat d'Angleterre de football. City compte désormais 13 points d'avance sur Chelsea, deuxième, où Romelu Lukaku a joué tout le match.

A la 10e minute, Lukaku partait du milieu de terrain, se jouait John Stones avant de louper sa passe pour isoler Hakim Ziyech devant le but.

De Bruyne se montrait menaçant à deux reprises: sa frappe instantanée du gauche n'inquiétait pas outre mesure Kepa Arrizabalaga (24e) et son tir du droit terminait au-dessus (43e). Entre les deux occasions de De Bruyne, Kepa se montrait décisif en remportant son face-à-face avec Jack Grealish, après un ballon perdu par Mateo Kovacic (39e).

La seconde période démarrait avec une grosse occasion de part et d'autre: Raheem Sterling arrivait trop tard sur un centre de la gauche de De Bruyne (46e) puis Lukaku, lancé par Kovacic, voyait Ederson sortir à toute vitesse et détourner sa frappe du gauche depuis l'extérieur de la surface (47e).

De Bruyne alertait à nouveau Kepa, qui détournait le coup franc du Diable Rouge (63e). A la 70e minute, De Bruyne recevait le ballon à une trentaine de mètres du but sur la gauche, éliminait N'Golo Kanté et envoyait une frappe enroulée du droit aux vingt mètres, Kepa s'inclinait. Le meneur de jeu de City porte son compteur à 6 buts cette saison.

De Bruyne cédait sa place à Ilkay Gündogan à 5 minutes de la fin.

Ce 12e succès consécutif, le 18e en 22 rencontres de Premier League, permet à Manchester City de s'envoler au classement avec 56 points, reléguant Chelsea, qui reste sur trois matchs sans victoire, à 13 longueurs. Les 'Cityzens' filent ainsi vers un quatrième titre en cinq ans. Liverpool, qui compte 42 points avec deux matchs de moins, suit à la troisième place.

