Un Belge, un Français et un Italien se disputeront le titre de joueur européen de l'année. Ce titre sera décerné le 26 août prochain à Istanbul.

Kevin De Bruyne, le Français N'Golo Kanté et l'Italien Jorginho ont été nominés pour le titre de joueur de football européen de l'année, décerné par l'UEFA le 26 août à Istanbul, a annoncé l'instance jeudi.

DEUX JOUEURS DE CHELSEA DONT UN CHAMPION D'EUROPE ITALIEN

Kanté et Jorginho, partenaires à Chelsea, ont remporté ensemble la Ligue des champions, le Français étant même sacré homme du match de la finale après l'avoir été lors de la demi-finale aller et la demi-finale retour. Jorginho a parachevé sa saison de trophées avec un titre à l'Euro avec l'Italie, tandis que De Bruyne a réalisé une grande saison avec Manchester City, en étant sacré champion d'Angleterre, finaliste de la Ligue des Champions et élu joueur de l'année en Premier League.

L'un des ces trois joueurs, désignés par un panel composé d'entraîneurs et de journalistes, sera récompensé le 26 août en marge de la cérémonie du tirage au sort de la Ligue des Champions, à Istanbul (Turquie), et succèdera à Robert Lewandowski (Bayern Munich).

MANCINI, GUARDIOLA ET TUCHEL NOMINES COMME COACH DE L'ANNEE

Le prix de la meilleure joueuse UEFA de l'année sera remis à une Barcelonaise victorieuse de la Ligue des champions: Jennifer Hermoso, Lieke Martens et Alexia Putellas sont toutes trois nommées pour cette distinction. Pour le trophée de meilleur entraîneur, Thomas Tuchel (Chelsea), Roberto Mancini (sélectionneur de l'Italie) et Pep Guardiola (Manchester City) ont été sélectionnés.

