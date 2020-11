Sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester City, Kevin De Bruyne négocie actuellement une prolongation de contrat avec les 'Cityzens'. Le Diable Rouge l'a confié dimanche soir au micro de VTM après la rencontre face à l'Angleterre en Ligue des Nations.

Après l'arrestation de son désormais ex-agent Patrick de Koster, soupçonné de mauvaise gestion financière à la suite d'une plainte du père du joueur, De Bruyne mène les négociations seul.

"C'est possible dans cette situation car je veux rester à Manchester City. Si je voulais quitter City et que le club ne voudrait pas, alors c'est une situation où vous avez besoin de quelqu'un pour négocier", a déclaré le Diable Rouge.

"Nous sommes en train de discuter mais nous ne sommes pas allés loin dans les négociations. Il n'y aura aucune difficulté dans les négociations, et cela vaut pour les deux parties", a conclu 'KDB'.

