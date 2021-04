Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, espère que Kevin De Bruyne pourra jouer les demi-finales de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. L'entraîneur espagnol l'a déclaré mercredi après la victoire 1-2 sur la pelouse d'Aston Villa.

"C'est moins grave que ce à quoi nous nous attendions et hier (mardi, ndlr), il se sentait beaucoup mieux", a expliqué Guardiola au sujet du Diable Rouge, qui s'est blessé au pied droit et à la cheville samedi lors de la demi-finale de FA Cup perdue contre Chelsea. "Aujourd'hui (mercredi, ndlr) je ne sais pas, car je n'ai pas parlé avec lui, mais nous verrons à l'entraînement de demain." Dimanche, Manchester City dispute la finale de la Coupe de la Ligue contre Tottenham. Trois jours plus tard, les 'Cityzens' se rendront à Paris pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions. "Je ne pense pas qu'il sera prêt pour la finale, j'espère qu'il sera prêt pour les demi-finales de la Ligue des Champions."