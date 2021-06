Dans ce classement dominé par trois jeunes anglais dont un équipier de Kevin De Bruyne, le Français Kylian Mbappé est retombé à la 5e place.

Kevin De Bruyne, avec une valeur de transfert de 88,3 millions d'euros, est le Belge le mieux classé dans le dernier classement des joueurs les plus chers du Big Five (les cinq grands championnats de football en Europe) établi par le CIES (Centre International d'études pour le sport). Eden Hazard, qui a été recruté par le Real Madrid en provenance de Chelsea en juin 2019 pour 115 millions d'euros, hors bonus, ne figure même pas dans le top 100.

Phil Foden, équipier de Kevin De Bruyne, en tête

En tête de liste figure le jeune talent anglais de 21 ans Phil Foden, coéquipier de De Bruyne à Manchester City, dont la valeur de transfert est estimée à 190,2 millions d'euros, suivi de ses compatriotes Mason Greenwood (178 millions) et Marcus Rashford (159,1 millions), deux joueurs de Manchester United. Alors qu'il ne lui reste que 18 mois de contrat au PSG, le Français Kylian Mbappé retombe à la cinquième place avec une valeur de 149,4 millions.

Quatre belges dans le top 100 mais pas d'Eden Hazard

Dans le top 100, on trouve quatre Belges. De Bruyne est le mieux classé, à la 29e place. Romelu Lukaku est à la 43e place avec une valeur de 76,9 millions, Jérémy Doku se situe à la 54e place (67,5 millions), devant Youri Tielemans (73e, 59,7 millions).

Le CIES tient compte de l'âge et de la durée du contrat des joueurs pour établir son classement.

