Kevin De Bruyne et Eden Hazard nominés pour le Onze de l'année aux Best FIFA Football Awards

Avec Kevin De Bruyne et Eden Hazard, la Belgique est représentée deux fois dans la liste des 55 joueurs en lice pour intégrer le Onze de l'année 2019 aux 'The Best FIFA Football Awards'.

Eden Hazard et Kevin De Bruyne sous le maillot des Diables.