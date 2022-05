Kevin De Bruyne a été élu Joueur de la saison de la Premier League, a annoncé cette dernière samedi.

Ce prix "Premier League Player of the Season" est attribué sur base des votes du public combinés aux votes des 20 capitaines de Premier League et d'un panel d'experts.

De Bruyne a été préféré à Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jarrod Bowen (West Ham), Joao Cancelo (Manchester City), Bukayo Saka (Arsenal), Mohamed Salah (Liverpool), Son Heung-min (Tottenham) et James Ward-Prowse (Southampton).

Le Diable Rouge a inscrit 15 buts et délivré sept passes décisives cette saison.

Il remporte ce trophée pour la deuxième fois, après 2020. Il rejoint ainsi Thierry Henry (2004 et 2006), Cristiano Ronaldo (2007 et 2008) et Nemanja Vidic (2009 et 2011) parmi les doubles lauréats. L'an passé, son équipier portugais Ruben Dias avait été primé.

Le Joueur de la saison de la Premier League, attribué depuis 1995, est l'un des trophées individuels remis en fin d'exercice en Angleterre. Deux autres Belges l'ont remporté, Vincent Kompany en 2012 et Eden Hazard en 2015.

Fin avril, Mohamed Salah a reçu le prix décerné par l'association des journalistes de presse écrite.

De Bruyne est le double tenant du trophée remis par le syndicat des joueurs, qui doit encore dévoiler ses nommés pour cette saison-ci.

Plus tôt dans la journée, la Premier League avait annoncé que Phil Foden, équipier de De Bruyne à City, avait été élu meilleur jeune de la saison.

Manchester City tentera dimanche de conserver son titre et de résister aux assauts de Liverpool, deuxième à 1 point. Les 'Cityzens' reçoivent Aston Villa tandis que les 'Reds' accueillent Wolverhampton. Il s'agirait du quatrième titre de champion d'Angleterre pour 'KDB', qui a également été titré en Belgique avec Genk et en Allemagne avec Wolfsburg.

