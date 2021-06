Victime de fractures du nez et de l'orbite en finale de la Ligue des Champions le 29 mai, Kevin De Bruyne a effectué jeudi une rentrée tonitruante, délivrant une passe décisive avant d'inscrire le but de la victoire dans un match compliqué contre le Danemark.

Kevin De Bruyne : "J'ai déjà moins peur dans les duels, je m'habitue" Victime de fractures du nez et de l'orbite en finale de la Ligue des Champions le 29 mai, Kevin De Bruyne a effectué jeudi une rentrée tonitruante, délivrant une passe décisive avant d'inscrire le but de la victoire dans un match compliqué contre le Danemark (1-2). "Le côté gauche de mon visage est encore eu engourdi mais je m'y suis habitué. J'ai moins peur dans les duels et je n'y pense plus vraiment une fois sur le terrain", a assuré le natif de Drongen. Samedi, De Bruyne a toutefois évité de faire des têtes à l'entraînement, ne prenant pas part à un petit concours ludique. "J'essaye d'éviter à l'entraînement après ma double fracture et ma commotion." Jeudi à Copenhague, le maître à jouer des Skyblues et des Diables Rouges a effectué une rentrée très remarquée. "Je me suis bien senti lors de la première demi-heure mais j'ai eu davantage de mal après. Je pense que c'est normal pour une reprise après trois semaines d'arrêt." Le côté gauche du visage de De Bruyne est encore quelque peu engourdi. "Mais j'y suis habitué maintenant. J'ai aussi moins peur dans les duels. Quand je suis sur le terrain, je n'y pense plus." Lundi, le milieu de terrain de Manchester City débutera le dernier match du groupe contre la Finlande à Saint-Pétersbourg (21h). "C'était le plan de l'entraîneur. Monter contre le Danemark et commencer contre la Finlande, c'est le programme idéal pour retrouver le rythme." Sorti à l'heure de jeu contre Chelsea en Ligue des Champions après un violent choc avec le défenseur allemand Antonio Rüdiger, 'KDB' a dû passer par la case opération. Elle s'était révélée nécessaire pour s'assurer d'une bonne guérison à long terme. "Je n'en veux pas du tout à Rüdiger, il n'a jamais eu l'intention de me blesser. Ça arrive en football, tout simplement. Il m'a envoyé un message dans la foulée du match." Cette opération permet notamment à De Bruyne de jouer sans masque, chose dont il est assez content. "Je pense que ça m'aurait un peu embêté", a-t-il concédé.

