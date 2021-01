L'Union européenne de football (UEFA) a dévoilé mercredi l'Equipe masculine et féminine de l'Année pour lesquelles les supporters pouvaient voter. Kevin De Bruyne est le seul Belge présent dans le meilleur onze de l'année 2020.

Le Bayern Munich est le club le plus représenté avec cinq joueurs: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Robert Lewandowski et Thiago Alcantara, désormais parti à Liverpool et élu aux côtés de De Bruyne au milieu de terrain. Sergio Ramos (Real Madrid) et Virgil van Dijk (Liverpool) complètent le quatuor défensif aux côtés de Kimmich et Davies.

En attaque, Lewandowski est bien entouré avec Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (FC Barcelone) et Neymar (Paris Saint-Germain). Pour Cristiano Ronaldo, il s'agit de la 15e sélection de suite dans l'Equipe de l'Année. Il devance son rival Lionel Messi qui fête lui sa 12e sélection. Trois joueurs font leur apparition pour la première fois dans l'Equipe de l'Année: Joshua Kimmich, Alphonso Davies et Thiago Alcantara.

De Bruyne fête lui sa troisième sélection dans l'Equipe de l'Année après 2017 et 2019 et dépasse Eden Hazard, repris deux fois en 2017 et 2018.

Près de 6 millions de votes ont été enregistrés entre le 30 novembre et le 6 janvier dernier. Les supporters pouvaient choisir parmi un panel de 50 joueurs: cinq gardiens, quinze défenseurs, quinze milieux et quinze attaquants. Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku étaient les deux seuls Belges sélectionnés.

