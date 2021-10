Le meneur de jeu des Diables n'avait plus joué en club sur la pelouse du Jan Breydelstadion depuis son départ de Genk. Il explique aussi se sentir en meilleure forme physique après trois mois plutôt compliqués.

Kevin De Bruyne retrouvera la Belgique mardi à l'occasion du match de Ligue des Champions contre le Club Bruges. "C'est chouette de jouer en Belgique. Depuis mon départ il y a dix ans, je n'avais plus joué ici avec mon club, uniquement avec l'équipe nationale", a confié la star de Manchester City lundi en conférence de presse.

"Quand on joue avec l'équipe nationale, les supporters sont derrière nous. Je ne sais pas comment ils réagiront demain avec moi, mais je suis ici pour faire mon travail", a résumé De Bruyne. Manchester City aborde cette rencontre en se trouvant un point derrière Bruges au classement. "Le Club est une équipe très forte, qui joue bien au foot et a beaucoup de talents. Ils ont été plusieurs fois champions et savent ce dont ils ont besoin pour gagner. Nous utilisons aussi cela avec Manchester City. "

"Je connais plusieurs joueurs de Bruges qui jouent en équipe nationale", a poursuivi De Bruyne. "Nous ne prendrons pas ce match à la légère. Bruges a prouvé ces dernières années que c'est une bonne équipe, y compris dans un groupe avec le PSG et le Real. En Ligue des Champions, il y a toujours de la qualité, on n'arrive pas ici comme ça." Le Diable Rouge a également ajouté qu'il se sent "de mieux en mieux" physiquement après trois mois difficiles. "Ce n'était pas facile. Il y a eu six mois pas facile. Peu d'entraînements, beaucoup de matchs. Mais cela va dans la bonne direction, je me sens beaucoup mieux."

Kevin De Bruyne retrouvera la Belgique mardi à l'occasion du match de Ligue des Champions contre le Club Bruges. "C'est chouette de jouer en Belgique. Depuis mon départ il y a dix ans, je n'avais plus joué ici avec mon club, uniquement avec l'équipe nationale", a confié la star de Manchester City lundi en conférence de presse."Quand on joue avec l'équipe nationale, les supporters sont derrière nous. Je ne sais pas comment ils réagiront demain avec moi, mais je suis ici pour faire mon travail", a résumé De Bruyne. Manchester City aborde cette rencontre en se trouvant un point derrière Bruges au classement. "Le Club est une équipe très forte, qui joue bien au foot et a beaucoup de talents. Ils ont été plusieurs fois champions et savent ce dont ils ont besoin pour gagner. Nous utilisons aussi cela avec Manchester City. " "Je connais plusieurs joueurs de Bruges qui jouent en équipe nationale", a poursuivi De Bruyne. "Nous ne prendrons pas ce match à la légère. Bruges a prouvé ces dernières années que c'est une bonne équipe, y compris dans un groupe avec le PSG et le Real. En Ligue des Champions, il y a toujours de la qualité, on n'arrive pas ici comme ça." Le Diable Rouge a également ajouté qu'il se sent "de mieux en mieux" physiquement après trois mois difficiles. "Ce n'était pas facile. Il y a eu six mois pas facile. Peu d'entraînements, beaucoup de matchs. Mais cela va dans la bonne direction, je me sens beaucoup mieux."