Dans une longue interview publiée par le Youtubeur DjMaRiiO, Pep Guardiola, l'actuel entraîneur de Manchester City, aborde de nombreux sujets... dont la situation d'Eden Hazard au Real Madrid, et Kevin De Bruyne. Extraits.

"Comment vois-tu le Real Madrid post-Cristiano ?", lui demande DjMaRiiO. "Il semble manquer quelque chose, non ?".

"C'est inévitable, si par exemple Messi s'en va un jour de Barcelone, il leur faudra du temps pour se réajuster.". Le Youtubeur aborde alors le sujet Eden Hazard qui, on le sait, met du temps pour s'intégrer chez les Merengue, en plus d'une blessure qui le tient hors des terrains depuis plus de deux mois. "Si Hazard ne joue pas bien, c'est qu'il se passe quelque chose à Madrid", analyse Guardiola.

"Parce que c'est un bon joueur. Pas un top joueur, mais encore le niveau supérieur. Ce qu'on a vu de lui durant ces quelques années en Angleterre, c'est un joueur de classe mondiale ", insiste Pep. "Il va revenir à son niveau, mais il lui faut une période d'adaptation."

De Bruyne au Real? "Florentino va devoir m'appeler!"

Dans la seconde partie de l'entretien, le Youtubeur fait remarquer à Guardiola que son joueur le mieux côté au jeu vidéo FIFA est... Kevin De Bruyne ! "Il a un passing incroyable, mais il court beaucoup. Il pourrait jouer au Real Madrid", lance DjMaRiiO. "Ah oui ?", se demande Pep. "Florentino (Perez, président du Real, ndlr.) va devoir m'appeler, alors", lance Guardiola. Voilà qui est dit!

