Six mois plus tôt que prévu, Karl-Heinz Rummenigge a démissionné de son poste de président du Bayern Munich, champion d'Allemagne, ont rapporté mardi plusieurs médias allemands.

L'ancien gardien de but Oliver Kahn reprendra les pouvoirs de Rummenigge, désormais âgé de 65 ans. Depuis l'été 2019, il était déjà clair que Kahn deviendrait le successeur de Rummenigge à Munich. Il y est employé depuis le 1er janvier 2020 et a signé un contrat de cinq saisons à l'époque. Au cours de la première année et demie, il a acquis de l'expérience en tant que manager.

L'ancien international a joué entre 1994 et 2008 sous la vareuse du Bayern. Il a remporté huit titres nationaux, six coupes, la Coupe des clubs champions (en 2001) et la Coupe de l'UEFA (en 1996).

