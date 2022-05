L'attaquant français du Real Madrid a publié dans sa story une photo du rappeur Tupac et de son meilleur ami, impliqué dans le meutre du rappeur. Faut-il y voir un signe du sentiment de trahison ressenti par KB9 ?

Il n'y a pas que LaLiga et le Real Madrid qui n'ont pas digéré la prolongation de contrat jusqu'en 2025 de Kylian Mbappé avec le PSG. Joueur de la Casa Blanca, Karim Benzema espérait sûrement voir son compatriote le rejoindre la saison prochaine.

Il a réagi à l'annonce de cette prolongation en postant une photo pour le moins énigmatique dans la story de son compte Instagram. Sur celle-ci, on peut y voir le rappeur Tupac avec, dans son dos, son meilleur ami. Ce dernier a été impliqué dans la mort du célèbre rappeur.

Faut-il y voir un sentiment de trahison ressenti par KB9 et un "clin d'oeil" en direction de Kylian Mbappé ? Les retrouvailles entre les deux attaquants lors du prochain rassemblement de l'équipe de France en vue des matches de Nations League du mois de juin s'annoncent peut-être froides.

A moins que Benzema puisse parader avec une médaille de vainqueur de Ligue des Champions. Un titre qui échappe toujours à son cadet et à son club, qui pour l'instant, continuent seulement de rêver à une Coupe que le Real possède à treize exemplaires dans sa vitrine à trophées.

🇫🇷🐢 La reacción del vestuario blanco tras el rechazo de Kylian Mbappé ❌



📸 Nos lo cuenta @javiherraez



😳 ¿Traición? Esta es la imagen que ha colgado @Benzema: en ella, el famoso rapero, Tupac, y su mejor amigo, al que se le relacionó más tarde con su muerte pic.twitter.com/xT5FZd2Um1 — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 21, 2022

