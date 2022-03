L'attaquant français de 34 ans a été le grand bonhomme du match retour de 1/8e de finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le PSG alors que l'on attendait surtout Kylian Mbappé. Depuis des années, la Benz' est en effet devenue une garantie de buts pour le Real Madrid.

"Je t'aime !". Karim Benzema a reçu un ballon avec quelques mots inscrits dessus de la part de ses coéquipiers après la victoire 3-1 contre le PSG. "Tu es un crack", a par exemple écrit Federico Valverde. Luka Modric et Luka Jovic n'ont pas tari d'éloges non plus sur leur capitaine : "Tu es le meilleur du monde". Top, Karim !" a été écrit par un certain nombre de joueurs. Eden Hazard s'en est tenu à une simple déclaration d'amour : "Je t'aime !"

Notre compatriote était déjà arrivé à cette conclusion lors de sa première saison sous les couleurs du Real. "Maintenant que j'ai joué au football avec lui pendant trois ou quatre mois, je pense qu'il est le meilleur attaquant du monde. De plus, il rend les autres joueurs meilleurs", expliquait le Brainois dans une interview. Benzema a appuyé les propos du Belge en signant un coup du chapeau en 16 minutes et 41 secondes contre le PSG.

Ces trois buts permettent à l'attaquant français de 34 ans de dépasser une légende du club merenge, Alfredo Di Stefano , dans la liste des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. Le prochain sur la liste à dépasser sera Raúl.

Une régularité sans égal

Benzema dispute sa treizième saison dans la capitale espagnole et possède des statistiques étonnantes. Lors de ses douze précédentes saisons à la Casa Blanca, il a inscrit en moyenne 23 buts et délivré 11 passes décisives par saison, toutes compétitions confondues. Ce sont des chiffres impressionnants pour l'attaquant d'un grand club, mais ils sont restés sous-exposés en raison de la présence oppressante d'un certain Cristiano Ronaldo.

La régularité de Benzema est tout aussi impressionnante. Il est rarement absent puisqu' au cours de ces 12 années, il a joué en moyenne 47 matches par saison. Beaucoup de joueurs signeraient pour enchaîner autant de recontres.

La Champions League, l'un de ses terrains préférés

Benzema est également quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions et des Coupes d'Europe, même si ses 79 buts sont loin de rivaliser avec la production de buts de l'inévitable numéro un en la matière, Cristiano Ronaldo, encore lui. (140 buts).

Un fidèle serviteur

Pendant ce long bail au Real, Benzema a forcément vu beaucoup de grands noms s'installer pendant un moment dans le vestiaire. Lors de son premier match officiel avec le club merengue, le 29 août 2009 contre le Deportivo La Corogne, il avait délivré une passe décisive pour une victoire sur le score de 3-2. A ses côtés, on retrouvait Raúl en position d'attaquant. Il a aussi évolué avec des joueurs de la trempe de Ricardo Kaká, Iker Casillas, Xabi Alonso, Royston Drenthe, Guti, Gonzalo Higuaín... Mais c'est Benzema qui est en train de laisser une trace encore plus grande dans l'histoire du plus grand club de l'histoire.

Le Français est, après Marcelo, le plus ancien joueur en service pour la Casa Blanca. Les 35 millions déboursés voici bientôt 13 ans par Florentino Pérez pour le faire venir de l'Olympique Lyonnais peuvent être considérés comme un excellent investissement. Il vient de prolonger il y a peu son contrat jusqu'au 30 juin 2023 dans la capitale espagnole. Reste à voir s'il jouera cette dernière année de bail théorique avec Kylian Mbappé.

