Karim Benzema a été très clair à la question de savoir si Olivier Giroud était meilleur que lui. "On ne confond pas la F1 et le karting", a rétorqué l'attaquant du Real Madrid lors d'une discussion avec l'influenceur Mohamed Henni sur les réseaux sociaux dimanche.

Karim Benzema a répondu à la question de savoir si Olivier Giroud, l'actuel avant-centre de l'équipe de France, avait le potentiel pour être titulaire à sa place chez les Bleus. "En gros, footballistiquement, s'il est meilleur que moi ?", a lâché le Lyonnais, qui n'a plus porté le maillot tricolore depuis 2016, "je vais répondre, ça va être vite fait. On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Next. Moi je sais que je suis la F1". Cela n'a pas empêché Karim Benzema de reconnaître aussi l'utilité de l'attaquant de Chelsea, notamment en équipe de France. "L'équipe de France, elle joue avec deux blocs, 4-3-3, et ça marche parce qu'il est là. Il bloque et il permet aux deux autres (attaquants) de beaucoup bouger. Après ça ne sera pas spectaculaire, ça ne va pas être une dinguerie, mais dans son truc, tu vas plus voir un Griezmann et un Mbappé parce que Giroud va aller au charbon, il dévie de la tête. Après, est-ce que tout le monde aime ce jeu ? Je ne sais pas, mais en tous cas ça parle bien pour l'équipe de France." Karim Benzema s'est montré par contre plus élogieux à l'égard de Kylian Mbappé. "Il est jeune, il est très fort, mais il a encore beaucoup à apprendre. Moi, j'aime bien". Absent de la sélection depuis 2016, Karim Benzema a joué 81 matches pour l'équipe de France (entre 2007 et 2015) inscrivant 27 buts. Olivier Giroud compte 97 sélections et 39 buts à son actif depuis 2011.