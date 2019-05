Tottenham Hotspur s'est qualifié mercredi pour la finale de la Ligue des Champions après avoir renversé l'Ajax 2-3. Les 'Spurs' étaient privés de leur buteur Harry Kane, absent depuis début avril en raison d'une blessure à la cheville. L'attaquant espère être de retour pour la finale, le 1er juin à Madrid.

"Jusque-là tout va bien, donc si cela continue comme cela devrait, je pourrais espérer y être. Il reste encore quelques semaines", a indiqué Kane, 25 ans, sur BT Sport. L'attaquant a célébré le but victorieux de Lucas Moura avec ses équipiers. "J'ai recommencé à courir cette semaine, c'est pourquoi ça allait pour moi de courir à la fin du match", a souri Kane. "Nous avons battu Man City et l'Ajax donc je vais devoir m'entraîner encore plus dur pour m'imposer."

Kane s'était blessé lors du quart de finale aller contre Manchester City.