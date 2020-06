Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, a fait l'éloge de l'ancien entraîneur du club allemand, Jurgen Klopp enfin sacré champion d'Angleterre avec Liverpool jeudi. Il a déclaré que le coach allemand des Reds était le "Mohammed Ali du football".

"Félicitations, Jürgen! Tu es le meilleur. Ce n'est pas pour rien que je t'ai appelé le Mohammed Ali du football depuis des années", a déclaré Zorc sur le compte Twitter du Borussia.

Klopp, 53 ans, a commencé sa carrière de coach à Mayence en 2001, mais ce sont ses sept années passées au Westfalenstadion, de 2008 à 2015, qui l'ont élevé au rang des meilleurs managers européens.

Lorsqu'il est arrivé à Dortmund, le club venait d'éviter la faillite et semblait se diriger vers un avenir médiocre.

Klopp a mené Dortmund à deux titres consécutifs en 2011 et 2012, une Coupe nationale en 2012 et en finale de la Ligue des champions en 2013.

Arrivé en octobre 2015 à Liverpool, il est sous contrat jusqu'en juin 2024. Outre le titre de champion d'Angleterre remporté après 30 ans d'attente, Klopp a gagné la Ligue des champions l'an dernier, le 6e trophée européen suprême des Reds.

