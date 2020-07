Entraîneur du Liverpool FC qui a décroché le titre de champion d'Angleterre derrière lequel il courait depuis trente ans, l'Allemand Jürgen Klopp a été récompensé lundi du titre de "LMA manager of the Year" de Premier League décerné par l'association des entraîneurs en Angleterre (League Managers Association).

Klopp, 53 ans, succède au palmarès à Chris Wilder (Sheffield United). Il est le premier Allemand et premier technicien de Liverpool à remporter ce prix décerné depuis 1993 et dont l'Ecossais Alex Ferguson (Manchester United) est le plus récompensé avec cinq trophées (1993, 1999, 2008, 2011, 2013).

Ce n'est que le 6e entraîneur du club champion à obtenir cette récompense en 28 éditions.

