Jupiler Pro League: top 10 des joueurs de la 23e journée

1. Nana Ampomah (Waasland-Beveren) : seul avant, il a quand même été une source constance de danger. Il a marqué, délivré un assist et a presque réussi le but de l'année depuis l'entrejeu.

2. Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem) : il en est déjà à treize buts cette saison et 98 en championnat de Belgique. Dury a poussé un soupir de soulagement quand l'avant a déclaré qu'il resterait certainement jusqu'en fin de saison.

3. Christian Luyindama (Standard) : le patron de la défense des Rouches. Il a disputé une excellente première mi-temps. Ses duels avec son compatriote Mbokani semblent l'avoir sublimé.

4. Siebe Schrijvers (Club Bruges) : il a débuté sur le banc contre Charleroi mais il a encore démontré son utilité contre Ostende. Il a conféré vitesse et mouvements au jeu tout en soutenant Wesley.

5. Yari Verschaeren (Anderlecht) : première titularisation. D'emblée, il a déterminé le match d'un but. Le joueur de 17 ans a fait preuve de bravoure et de vista.

6. Timothy Derijck (AA Gand) : son expérience et son bagout font de lui le parfait guide du trio défensif. Ce n'est pas évident, pourtant, quand on n'a plus été titularisé depuis le mois de septembre.

7. William Dutoit (Ostende) : il a été excellent dans le but contre le champion, avec notamment un superbe arrêt face à Vanaken. Il n'a été battu que sur les deux penalties.

8. Jordan Botaka (Saint-Trond) : décisif au Cercle d'un but et d'un assist, il a offert au STVV son premier succès en six matches.

9. Sambou Yatabaré (Antwerp) : auteur d'une brillante passe à l'aveuglette sur le but de Mbokani et puissant dans l'entrejeu.

10. Massimo Bruno (Charleroi) : il s'avère être le remplaçant idéal de Benavente, transféré. Il a marqué un but et s'est créé de nombreuses occasions.