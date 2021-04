Julian Nagelsmann sera le nouvel entraîneur du Bayern Munich dès la prochaine saison pour succéder ainsi à Hansi Flick, a officialisé le club bavarois. Le jeune technicien, 33 ans, de Leipzig a signé un contrat de cinq ans.

Plus tôt dans la matinée, le journal le Bild et le magazine Sport Bild avaient rapporté que le multiple champion d'Allemagne avait accepté de payer la rupture de contrat au RB Leipzig pour le jeune coach. Ce 'buy-out' est estimé à 25 millions d'euros.

Le Bayern était à la recherche d'un entraîneur pour prendre le relais d'Hansi Flick qui avait décidé de ne pas aller au bout de son contrant courant jusqu'en 2023. Le nom du sélectionneur national, Joachim Löw avait notamment été cité. Julian Nagelsmann devient ainsi l'entraîneur le plus cher de la Bundesliga après avoir été le plus jeune à y officier lors de son intronisation à Hoffenheim.

Nagelsmann avait rejoint Leipzig en 2019 conduisant son équipe en demi-finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Leipzig (64 points) occupe actuellement la deuxième place en championnat derrière le Bayern (71 points) après 31 journées et doit disputer la demi-finale de la Coupe d'Allemagne vendredi au Werder Brême.

