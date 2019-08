L'Espagnol Juanfran, qui a quitté en mai dernier l'Atlético Madrid, a signé avec le Sao Paulo FC, où il évoluera jusqu'à la fin 2020, a annoncé le club brésilien samedi.

"Sao Paulo sera #LaCasaDeJuan jusqu'en décembre 2020", a tweeté le Sao Paulo FC.

Juanfran, âgé de 34 ans, était libre après avoir quitté l'Atlético de Madrid, après huit saisons au sein du club espagnol.

International à 22 reprises, Juanfran a également remporté l'Euro-2012 avec l'Espagne.

Au cours de ses huit saisons et demie à Madrid, Juanfran, reconverti avec succès en défenseur central, a remporté une Coupe du Roi (2013), une Liga (2014), deux Ligue Europa (2012 et 2018), deux Supercoupes d'Europe (2012 et 2018) et une Supercoupe d'Espagne (2014). Il a également disputé et perdu deux finales de Ligue des champions en 2014 et 2016.

Vendredi, le Sao Paulo FC avait déjà annoncé le recrutement de l'arrière droit Dani Alves, capitaine de l'équipe du Brésil âgé de 36 ans, jusqu'en décembre 2022.

Sao Paulo, l'ancien club des légendaires Rai et Rogerio Ceni, est actuellement 5e au classement du Championnat du Brésil, après douze journées. L'équipe, qui est entraînée par Cuca, compte également dans son effectif l'attaquant Alexandre Pato, ancien joueur de l'AC Milan.